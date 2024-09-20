من الجنوب.. شهيدان لحزب الله

نعى "حزب الله" الشهيدين حسين حسن فقيه "ساجد" مواليد عام 1996 من بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان وعلي صبحي منصور "كربلاء" مواليد عام 1985 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان.

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