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لبنان

من الجنوب.. شهيدان لحزب الله

Lebanon 24
20-09-2024 | 10:39
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نعى "حزب الله" الشهيدين حسين حسن فقيه "ساجد" مواليد عام 1996 من بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان وعلي صبحي منصور "كربلاء" مواليد عام 1985 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان. 
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