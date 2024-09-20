التفاوض تحت ضغط الحديد والنار

كتب معروف الداعوق في" اللواء": ما يشجع إسرائيل على التمادي في استهداف قيادات حزب الله، استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية لها، وغياب الردود القوية والرادعة من جانب الحزب وحلفائه في طهران ومحور الممانعة، وهذا يؤشر الى استمرار هذا المسلسل الخطير من الاغتيالات ضد كوادر وقيادات الحزب، واستنزاف قوته، مع الالتزام بعدم التصعيد وتوسعة المواجهة إلى حرب واسعة النطاق. المواجهة العسكرية الدائرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبا، وجنوح إسرائيل لاغتيال المزيد من كوادر من حزب الله، تعني التحول لحرب استنزاف بين الطرفين، قد تطول لأشهر عديدة وحتى موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية المقبلة، اذا لم يؤدِّ الضغط العسكري وتصاعد وتيرة المواجهات، إلى قبول الحزب بالشروط الإسرائيلية المطروحة، للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

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