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لبنان

مارون: ما قام به العدوّ الإسرائيلي جريمة ضدّ الإنسانية

Lebanon 24
21-09-2024 | 08:21
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وصف عضو تكتل "لبنان القوي" شربل مارون ما قام به العدو الإسرائيلي بأنه "جريمة ضد كل الإنسانية وتسجل كجريمة لدى القانون الدولي".

كلام مارون جاء خلال جولة تفقدية له لمستشفى البقاع الغربي في بلدة سحمر التابع لمؤسسة الإستشفاء في "حزب الله" حيث زار جرحى العدوان الإسرائيلي الذين أصيبوا يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين،
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وكان في استقبال النائب مارون مدير المستشفى علي حسن ومدراء الأقسام الطبية والتمريضية حيث أطلعه على حالة المصابين وعلى جهوزية المستشفى واستعدادت فرقها لمواجهة هكذا عدوان إسرائيلي، وقال: "أتينا لنزور مستشفى البقاع الغربي في سحمر حيث تفقدنا فيها المصابين والتقينا بمدير المستشفى السيد علي حسن الذي نشكره ونشكر من خلاله الطاقم الطبي والتمريضي الذي يسهرون لمواكبة كل ما حصل خلال الأيام الماضية، ونؤكد جميعا على أننا يد واحدة ضد هذا العدو الذي يتصرف بهذه الطريقة اتجاه أهلنا".

وتابع:"الإصابات التي عايناها صحيح أنها مخيفة لكننا نقول لأهلنا أننا نشد على أيديهم ورأينا عزيمتهم تزداد وتزداد، والبقاع الغربي على طيلة السنوات هو في الخطوط الأمامية ويقدم الشباب والتضحيات".
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