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لبنان

"حزب الله" اتخذ "قراراً مهماً"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-09-2024 | 01:45
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عُلم أن "حزب الله" طلب رفع حدّة الاستنفار في كافة وحداته العسكرية والقتالية وذلك عقب عملية الاغتيال التي طالت أركان هيئة قوة "الرضوان" في الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن القوات النخبوية التابعة للحزب والموجودة في الجنوب دخلت أيضاً في مرحلة استنفارٍ كبير وذلك استعداداً لأي هجمات كبيرة قد تحصل خلال الساعات المقبلة.
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في المقابل، قالت مصادر مقربة من "حزب الله" إن الحزب وانطلاقاً مما حصل في الضاحية من تفجيرات لأجهزة البيجر واللاسلكي والاغتيالات، بات يتجه أكثر نحو اعتبار ما يجري حرباً مفتوحة ومن دون أي ضوابط أو سقوف.
ولفتت إلى أن بعد الأمور التي حصلت تستدعي "حزب الله" إلى عدم اعتبار الضاحية الجنوبية منطقة آمنة له بعد الآن لاسيما أن الإسرائيليين خرقوا أمنها، ما يشكل تهديداً كبيراً للقيادات المركزية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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