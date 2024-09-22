قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، ان "تحركاتنا ضد حزب الله ستستمر وسنستخدم كل ما هو ضروري لتحقيق الهدف".





وأضاف: "سنواصل ضرباتنا لـ"حزب الله" حتى عودة سكان الشمال".





وأشار الى ان "حزب الله بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية".

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