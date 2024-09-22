لينا ناصر الطعمة مفقودة... هل من يعرف شيئاً عنها؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي - شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:" تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- لينا ناصر الطعمة (من مواليد عام 1993، سورية).التي غادرت بتاريخ 19-9-2024 منزل ذويها الكائن في محلة حي السلم، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الشويفات في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 433140-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".