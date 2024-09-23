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لبنان

بعد الغارات العنيفة.. إليكم حصيلة الإعتداءات الإسرائيلية على الهرمل وعيترون

Lebanon 24
23-09-2024 | 03:29
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن غارات العدو الإسرائيلي على جرود الهرمل أدت إلى استشهاد شخص وإصابة ستة أشخاص بجروح، من بينهم إثنان في العناية المركزة.
 
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وفي بيان آخر، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة عيترون أدت إلى إصابة أحد عشر شخصا بجروح من بينهم حالة في العناية الفائقة وستة احتاجوا الدخول إلى المستشفى وأربعة عولجوا في الطوارئ.
 
وكانت إسرائيل قد شنّت حزاما ناريا عنيفا على عدد من البلدات في الجنوب والبقاع الشمالي، صباح اليوم.
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