ملحم خلف: فلنأت جميعاً ولو تحت خطر القصف وننتخب رئيساً للجمهورية

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قال النائب ملحم خلف من مجلس النواب: "يا حضرة السيد رئيس مجلس النواب، يا نواب الامة، التحدي اليوم هو في ان نتخذ خطوة إنقاذية تاريخية. فلنأت جميعا ولو تحت خطر القصف الهمجي الصهيوني، فنتحداه وننتخب رئيسا للجمهورية يتبعه، وفي أسرع وقت ممكن، تكليف فتأليف لحكومة مصغرة إنقاذية تسمح بتحصين الوطن ومواجهة الاخطار الضخمة التي تحيط بلبنان وبشعبه.وأضاف: "لا مقدمات ولا مطولات، لا شروط ولا شكليات! الانقاذ مطلوب الآن وفورا. أيها الزملاء النواب، إحضروا الى المجلس ولننتخب حالا رئيسا للبلاد".