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لبنان

سوريا دانت الهجوم الاسرائيلي على الشعب اللبناني

Lebanon 24
23-09-2024 | 14:30
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دانت سوريا بأشد العبارات "الهجوم الوحشي الجبان الذى يشنه العدو الاسرائيلي على الشعب اللبنانى الشقيق "، مؤكدة أن مثل هذه الافعال الاجرامية ما كانت لتحدث لولا مظلة الحماية والتواطو التى توفرها الولايات المتحدة الاميركية".
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وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها اليوم أنه "امعانا في حرب الابادة الجماعية التى يشنها العدو الاسرائيلى على المنطقة يواصل هذا الكيان الغاصب سفك دماء الابرياء وارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل يوميا فى سابقة لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها".
واكدت الوزارة ان "سوريا  اذ تدين وتستنكر بأشد العبارات هذا الهجوم الوحشي الجبان،  تشدد على أن مثل هذه الافعال الاجرامية يجب أن تدان من قبل جميع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة.. فانها توكد أنها ما كانت لتحدث لولا تواطو الولايات المتحدة الامريكية ومظلة الحماية  التى توفرها للكيان الاسرائيلى الذى يتصرف وكأنه فوق القوانين الدولية وفوق ميثاق الامم المتحدة وبمنأى عن أى محاسبة على أفعاله الشنيعة".
وأعربت الخارجية عن "تضامنها الكامل مع الشعب اللبنانى الشقيق  فى مواجهة هذا العدوان الهمجي وهى على ثقة بأن مقاومته لن  تكسر أو تحيد عن بوصلتها وتحذر من التبعات الخطيرة لهذا  السعي الاسرائيلي لتصعيد الاوضاع وتوسيع دائرة العدوان فى المنطقة". (الوكالة الوطنية)

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