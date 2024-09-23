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لبنان

ياسين:إسرائيل تشن حربًا ممنهجة تستهدف المدنيين الأبرياء

Lebanon 24
23-09-2024 | 14:39
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علّق وزير البيئة ناصر ياسين على العدوان الذي يشنّه الجيش الإسرائيلي أنّ "إسرائيل تشن حربًا ممنهجة تستهدف المدنيين الأبرياء في لبنان". 

تابع :"نحتاج دعمًا دوليًا وعربيًا عاجلًا لمواجهة الأعداد الكبيرة من المصابين جرّاء العدوان الإسرائيلي".
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وأكّد أنه "نعمل على مدار الساعة لفتح المدارس ومراكز الإيواء لاستيعاب الآف النازحين من الجنوب".
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