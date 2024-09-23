منيمنة: هذا الوقت هو للتضامن والتكاتف والمساندة

كتب النائب إبراهيم منيمنة عبر حسابه على منصة "اكس": "هذا الوقت هو للتضامن والتكاتف والمساندة والوحدة الوطنية. تابعت اليوم عن كثب من غرفة العمليات في بيروت جهود الاغاثة، ونأمل ان نتكمن في غضون ايام من استقبال وايواء واغاثة كل النازحين. من بيروت لن نكون الا في صلب التضامن الوطني ومواجهة العدوان، لتبقى بيروت رمز وحدة البلاد عاصمة لكل لبنان ومدينة محتضنة لجميع اللبنانيين/ات".

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