Advertisement

لبنان

منيمنة: هذا الوقت هو للتضامن والتكاتف والمساندة

Lebanon 24
23-09-2024 | 15:26
A-
A+
Doc-P-1250764-638627273035177387.png
Doc-P-1250764-638627273035177387.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب إبراهيم منيمنة عبر حسابه على منصة "اكس": "هذا الوقت هو للتضامن والتكاتف والمساندة والوحدة الوطنية. تابعت اليوم عن كثب من غرفة العمليات في بيروت جهود الاغاثة، ونأمل ان نتكمن في غضون ايام من استقبال وايواء واغاثة كل النازحين. من بيروت لن نكون الا في صلب التضامن الوطني ومواجهة العدوان، لتبقى بيروت رمز وحدة البلاد عاصمة لكل لبنان ومدينة محتضنة لجميع اللبنانيين/ات". 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2024-09-23
08:44 | 2024-09-23
18:27 | 2024-09-23
17:56 | 2024-09-23
17:30 | 2024-09-23
16:47 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24