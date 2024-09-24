Advertisement

لبنان

غوتيريش: لبنان على حافة الهاوية!

Lebanon 24
24-09-2024 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1251225-638627922994986714.jpeg
Doc-P-1251225-638627922994986714.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ " الأوضاع في غزة تشكل كابوسا لا ينتهي ولبنان على حافة الهاوية".
 
تابع: "لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني والشرق الأوسط يشهد جرائم من دون مساءلة والمدنيون يدفعون الثمن".
Advertisement
 
وأكّد: "يجب على المجتمع الدولي أن يحتشد لوقف إطلاق نار فوري في غزة والذهاب لحل الدولتين".

وأشار غوتيريش إلى أنّه "لا يمكن قبول حرمان الفلسطينيين من حقوقهم بسبب الممارسات الإسرائيلية"، مضيفاً "على الأسرة الدولية تعزيز جهودها من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:01 | 2024-09-24
15:17 | 2024-09-24
15:13 | 2024-09-24
15:08 | 2024-09-24
15:00 | 2024-09-24
14:36 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24