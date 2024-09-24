غوتيريش: لبنان على حافة الهاوية!

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ " الأوضاع في غزة تشكل كابوسا لا ينتهي ولبنان على حافة الهاوية".
تابع: "لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني والشرق الأوسط يشهد جرائم من دون مساءلة والمدنيون يدفعون الثمن".
وأكّد: "يجب على المجتمع الدولي أن يحتشد لوقف إطلاق نار فوري في غزة والذهاب لحل الدولتين".
وأشار غوتيريش إلى أنّه "لا يمكن قبول حرمان الفلسطينيين من حقوقهم بسبب الممارسات الإسرائيلية"، مضيفاً "على الأسرة الدولية تعزيز جهودها من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن".