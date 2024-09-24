غوتيريش: لبنان على حافة الهاوية!

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ " الأوضاع في غزة تشكل كابوسا لا ينتهي ولبنان على حافة الهاوية".

تابع: "لا يوجد أي مبرر للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني والشرق الأوسط يشهد جرائم من دون مساءلة والمدنيون يدفعون الثمن".

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