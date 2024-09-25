بصاروخ "قادر" 1 البالستي.. حزب الله يتبنى استهداف مقر قيادة الموساد في تل ابيب

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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، ان عناصر الحزب أطلقت صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر "1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.‏