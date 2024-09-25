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لبنان

خامنئي داعمًا "حزب الله": النصر سيكون حليفكم

Lebanon 24
25-09-2024 | 03:52
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أكد المرشد الإيراني علي الخامنئي خلال لقائه مع نخبة من المحاربين القدامى بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس على رفض نظام الهيمنة العالمي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لفرض سيطرتها على الدول الأخرى. وأوضح أن الصراع بين إيران وقوى الهيمنة سيستمر ما لم تغيّر إيران نهجها، وهو أمر لن يحدث.
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وأشار إلى أن مشكلة القوى العالمية مع إيران لا ترتبط بالبرنامج النووي أو حقوق الإنسان، بل بنهج الجمهورية الإسلامية وخطابها الرافض للهيمنة.
 
وأضاف أن حزب الله في لبنان يواجه العدو الإسرائيلي ويجاهد في سبيل الله دعمًا لغزة، مشددًا على أن الاغتيالات لن تؤثر في صمود حزب الله وثباته.

الإمام الخامنئي أكد أيضًا على أهمية استعادة المسلمين لفلسطين وإعادة المسجد الأقصى إلى أهله، مشيرًا إلى أن النصر النهائي سيكون حليف جبهة المقاومة، وأن الكيان الإسرائيلي، لو كان قادرًا على هزيمة المقاومة في غزة والضفة ولبنان، لما ارتكب المجازر بحق المدنيين أمام أنظار العالم. (الميادين)





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