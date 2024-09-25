الطقس غدا قليل الغيوم... وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة جبلا وداخلا



Advertisement

وجاء في النسرة الاتي:



-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية حتى بعد ظهر يوم السبت، حيث يتوقع حصول بعض التقلبات المحلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه شمال مصر، يؤدي الى امطار محلية مع فرص ظهور خلايا رعدية منفردة يوم الاحد. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها بحدود الدرجتين، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح جنوب البلاد.وجاء في النسرة الاتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية حتى بعد ظهر يوم السبت، حيث يتوقع حصول بعض التقلبات المحلية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه شمال مصر، يؤدي الى امطار محلية مع فرص ظهور خلايا رعدية منفردة يوم الاحد.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشدة أحيانا في المناطق الجنوبية.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها بحدود الدرجتين، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح جنوب البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع حيث تلامس ال 35 درجة في المناطق الداخلية، مع رياح ناشطة أحيانا جنوب البلاد.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وفوق معدلاتها والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي اعتبارا من بعد الظهر، يتكون الضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لبعض الأمطار المتفرقة خصوصا في المناطق الجبلية والجنوبية مع رياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 19 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و30 كم/س، تشتد أحيانا في المناطق الجنوبية.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج جنوب البلاد، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,29

-ساعة غروب الشمس: 18,30