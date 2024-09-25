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لبنان

بالأرقام.. الأبيض يكشف حصيلة شهداء وجرحى الغارات الإسرائيليّة

Lebanon 24
25-09-2024 | 10:05
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أعلن وزير الصحّة فراس الأبيض، مساء اليوم الأربعاء أنّ حصيلة الغارات الإسرائيليّة اليوم على لبنان بلغت 51 شهيداً و223 جريحاً.
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وزير الصحة

فراس الأبيض

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