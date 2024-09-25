Advertisement

لبنان

كم بلغ عدد الوافدين إلى جرد القيطع؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1251922-638628878059592817.jpg
Doc-P-1251922-638628878059592817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت غرفة العمليات في اتحاد بلديات جرد القيطع أنها "قامت، بالتعاون مع البلديات ومخاتير القرى وجمعيات محلية، بإحصاء 180 عائلة نازحة تضم 779 فردا، في حين أن عدد الوافدين إلى منطقة الاتحاد تخطى الألف".
Advertisement

وأشارت إلى أنها "عملت خلال هذين اليومين على متابعة وتأمين مراكز إيواء مبنى مهنية مشمش وثلاثين منزلا في كل قرى وبلدات الاتحاد. كما عملت على تأمين بعض المستلزمات من فرش نوم ومياه وأكل لبعض النازحين"، وقالت: "من خلال المتابعة، تبينت الحاجة إلى الكثير من المستلزمات والحاجات المعيشية والصحية وأماكن الإيواء، وتلقت اتصالات عدة من نازحين وافدين لتأمين تلك الحاجات".

وأهابت الغرفة ب"الجهود الجبارة التي بذلت لاستيعاب موجة النزوح هذه"، سائلة الله "أن يحفظ وطننا لبنان وأن تزول هذه الغيمة".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:27 | 2024-09-25
12:26 | 2024-09-25
12:24 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:22 | 2024-09-25
12:13 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24