بشأن وقف إطلاق نار بين "حزب الله" وإسرائيل.. ما الذي قد يحصل غداً؟

أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والتي يقودها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، جدية ومتقدمة جدا.

وأضافت: "قد نرى نتائج عملية ابتداء من فجر يوم الخميس".