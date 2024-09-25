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لبنان

بشأن وقف إطلاق نار بين "حزب الله" وإسرائيل.. ما الذي قد يحصل غداً؟

Lebanon 24
25-09-2024 | 12:22
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أفادت معلومات الـ"ال بي سي" أن الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، والتي يقودها المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، جدية ومتقدمة جدا.
 
وأضافت: "قد نرى نتائج عملية ابتداء من فجر يوم الخميس".
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