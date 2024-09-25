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لبنان

حساب جريدة "الأخبار" على "اكس" يتعرّض للقرصنة!

Lebanon 24
25-09-2024 | 16:01
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صدر عن جريدة "الأخبار" مساء اليوم البيان التالي: "يهمّنا لفت نظر قرّائنا إلى أن حسابنا الرسمي على منصة "اكس" تمّت قرصنته، وهو خارج إدارتنا منذ الساعة العاشرة مساءً. وفيما يعمل فريقنا التقني على استعادة الحساب، نؤكد عدم مسؤوليتنا عن الأخبار المنشورة عليه، قبل ذلك".
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