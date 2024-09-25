فرنسا تدعو كل الأطراف إلى الانخراط في خفض التصعيد في لبنان

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كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان.وقال بارو خلال الجلسة إنه "في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأميركيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإتاحة إجراء مفاوضات".ودعا "حزب الله" وإسرائيل لقبول وقف إطلاق النار المؤقت "دون تأخير".وأضاف: "فرنسا تدعو كل الأطراف إلى الانخراط بحزم في خفض التصعيد في لبنان".وتابع: "لبنان الذي أصبح ضعيفاً بالفعل لن يتمكن من التعافي إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله".وحذّر من أن "الوضع في لبنان اليوم قد يصل إلى نقطة اللاعودة".