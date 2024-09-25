Advertisement

لبنان

فرنسا تدعو كل الأطراف إلى الانخراط في خفض التصعيد في لبنان

Lebanon 24
25-09-2024 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1252116-638629141880582001.jpeg
Doc-P-1252116-638629141880582001.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يوما في لبنان.

وقال بارو خلال الجلسة إنه "في الأيام الأخيرة، عملنا مع شركائنا الأميركيين على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لإتاحة إجراء مفاوضات".
Advertisement

ودعا "حزب الله" وإسرائيل لقبول وقف إطلاق النار المؤقت "دون تأخير".
وأضاف: "فرنسا تدعو كل الأطراف إلى الانخراط بحزم في خفض التصعيد في لبنان".

وتابع: "لبنان الذي أصبح ضعيفاً بالفعل لن يتمكن من التعافي إذا اندلعت حرب بين إسرائيل وحزب الله".

وحذّر من أن "الوضع في لبنان اليوم قد يصل إلى نقطة اللاعودة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:56 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:03 | 2024-09-25
19:47 | 2024-09-25
18:56 | 2024-09-25
18:30 | 2024-09-25
16:58 | 2024-09-25
16:57 | 2024-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24