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لبنان

مسيّرة إسرائيلية تستهدف رابيد في كفرشوبا.. وسقوط شهداء

Lebanon 24
26-09-2024 | 03:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الطيران الإسرائيلي المسيّر استهدف سيارة رابيد في بلدة كفرشوبا.

وحسب المعلومات الاولية، فإن الاستهداف ادى الى استشهاد 3 شبان مدنيين هم عمر وعلي فادي العقيبة ومحمد كرامي عبد العال.
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