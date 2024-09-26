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لبنان
مسيّرة إسرائيلية تستهدف رابيد في كفرشوبا.. وسقوط شهداء
Lebanon 24
26-09-2024
|
03:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان الطيران الإسرائيلي المسيّر استهدف سيارة رابيد في بلدة كفرشوبا.
وحسب المعلومات الاولية، فإن الاستهداف ادى الى استشهاد 3 شبان مدنيين هم عمر وعلي فادي العقيبة ومحمد كرامي عبد العال.
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