لجنة القضايا الإنسانية والاجتماعية في" التيار الوطني الحر" إطلقت حملة دعم للعائلات النازحة

أعلنت لجنة القضايا الإنسانية والاجتماعية في" التيار الوطني الحر" إطلاق حملة دعم للعائلات النازحة من جراء العدوان على لبنان".



ووضعت الرقم التالي: 81549435 للتواصل.

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