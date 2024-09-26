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لبنان

لجنة القضايا الإنسانية والاجتماعية في" التيار الوطني الحر" إطلقت حملة دعم للعائلات النازحة

Lebanon 24
26-09-2024 | 05:14
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أعلنت لجنة القضايا الإنسانية والاجتماعية في" التيار الوطني الحر" إطلاق حملة دعم للعائلات النازحة من جراء العدوان على لبنان".

ووضعت الرقم التالي: 81549435 للتواصل.
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