إذا وسّعت إسرائيل حربها على لبنان.. كم عدد الصواريخ التي سيُطلقها "حزب الله" يوميّاً؟

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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تحدّثت عما يمكن أن تتعرّض له إسرائيل في حال الاستمرار في العدوان على لبنان وتوسّع الحرب مع حزب الله.وأشارت الصحيفة إلى احتمال أن يقوم حزب الله بإطلاق "ما يصل إلى 3000 صاروخ وقذيفة يومياً في اتجاه إسرائيل، في هجمات كثيفة مصممة لإرباك الدفاعات الجوية الإسرائيلية، والتركيز على أهداف دقيقة ومحددة، من القواعد العسكرية إلى المدن"، وهو احتمال حذّرت منه دراسة حديثة أجرتها جامعة "رايخمان" الإسرائيلية.أما استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان فيعتمد إلى حد كبير على الحسابات السياسية التي يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بحسب الصحيفة.وإضافةً إلى هذا العامل، يتوقف الأمر أيضاً على تعريف نتنياهو لـ"النصر الكامل" في لبنان، وفقاً لـ"فايننشال تايمز"، ففي قطاع غزة، "لا توجد أي علامة على الانتصار لإسرائيل، حيث ترفض حماس الاستسلام ولا يزال في حوزتها 100 أسير إسرائيلي"، منذ نحو عام سعى خلاله نتنياهو لتدمير الحركة وقدراتها العسكرية.في السياق عينه، أوضحت الصحيفة أنّ أهداف العدوان الإسرائيلي على لبنان "تقتصر على جعل الشمال آمناً بما يكفي لعودة عشرات آلاف الإسرائيليين"، مشيرةً إلى أنّ تحقيق هذا الهدف يستدعي أن يقوم "الجيش الإسرائيلي بتقليص ترسانة حزب الله، المقدّرة بنحو 200 ألف صاروخ وصواريخ باليستية قصيرة المدى، ودفع مقاتليه إلى شمالي نهر الليطاني".وفي ما يتعلق بشنّ إسرائيل عدواناً برياً على لبنان، أكدت الصحيفة أنّ "أي هجوم عبر البرّ سيكون أكثر تعقيداً وخطورةً بالنسبة لإسرائيل، من الهجوم الجوي". (الميادين)