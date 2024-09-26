طقس مستقر يسيطر على لبنان.. ماذا عن الأيام المُقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، حيث تلامس الـ35 درجة في المناطق الداخلية، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد.

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وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أجواء خريفية دافئة نهارا وباردة نسبيا ليلا، حيث تصبح درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و32، في طرابلس بين 22 و31 درجة وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إجمالا، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، حيث تتخطى معدلاتها بحدود الدرجتين، كما تنخفض نسبة الرطوبة، وتنشط الرياح جنوب البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع، حيث تلامس ال 35 درجة في المناطق الداخلية، ورياح ناشطة أحيانا بخاصة جنوب البلاد.

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وفوق معدلاتها، يتكون الضباب على المرتفات بدءا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل.، كما تنشط الرياح أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 24 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 15 إلى 35 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و35 كم/س، تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الجنوبية.

-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج جنوب البلاد، حرارة سطح الماء: 28 درجة

الضغط الجوي: 761 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6،39

-ساعة غروب الشمس: 18،30