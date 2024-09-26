بلدية برقايل تطلب من السوريين عدم التجول في حاراتها

أكد رئيس بلدية برقايل محمد الاسعد أن "البلدية على استعداد كامل للتواصل والتعاون مع الاحزاب والجمعيات الاهلية والمؤسسات الدولية والفاعليات الاعلامية"، شاكرا لهم "اهتمامهم بشؤون النازحين"، مؤكدا ان "البلدية هي المؤسسة الرسمية المخولة والمكلفة برعاية شؤون برقايل ومن فيها".

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وطالب الاسعد في بيان " الاخوة السوريين المقيمين في برقايل بالتزام منازلهم ومصالحهم وعدم التجول في حارات برقايل"، معربا عن ترحيبه "باهلنا النازحين من كل المناطق اللبنانية واضعين كل امكاناتنا في خدمتهم من اجل راحتهم". (الوكالة الوطنية للإعلام)