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لبنان

بصلية من الصواريخ.. هذا ما استهدفه حزب الله مساء اليوم

Lebanon 24
26-09-2024 | 14:19
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب قصفت يوم الخميس 26-09-2024 قاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) بِصلية صاروخية.‏
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