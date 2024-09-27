أجواء خريفية دافئة نهارا وباردة نسبيا ليلا... اليكم حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم يتحول بعد الظهر تدريجيا إلى غائم جزئيا، مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وفوق معدلاتها، كما يتكون الضباب على المرتفات بدءا من بعد الظهر.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أجواء خريفية دافئة نهارا وباردة نسبيا ليلا، حيث تصبح درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية حتى مساء الاثنين، حيث يتحول الى طقس متقلب و ماطر مع و صول منخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا.وجاء في النشرة الاتي:ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين 24 و 32، في طرابلس بين 22 و 31 درجة وفي زحلة بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات ودون تعديل على الساحل، حيث تلامس ال 35 درجة في المناطق الداخلية، ورياح ناشطة أحيانا جنوبا.السبت: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر تدريجيا إلى غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وفوق معدلاتها، كما يتكون الضباب على المرتفات بدءا من بعد الظهر.الأحد: غائم جزئيا بالاجمال وانخفاض في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تعود ضمن معدلاتها الموسمية، وارتفاعها بشكل بسيط على الساحل، تنشط الرياح أحيانا ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.الإثنين: غائم جزئيا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم، حيث يبدأ الطقس بالتقلب مساء مع وصول المنخفض الجوي، فتنخفض درجات الحرارة وتهطل امطار متفرقة مع رياح ناشطة تشتد احيانا و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.-الحرارة عل الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س، تشتد أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية.-الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,29-ساعة غروب الشمس: 18,30