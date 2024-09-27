بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية.. أول تعليق للسفارة الإيرانية!

علّقت سفارة إيران في بيروت على الهجوم الإسرائيلي الكبير الذي شنّه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم على الضاحية الجنوبيّة أنّه "تصعيد خطير يغير قواعد اللعبة".



أضافت السفارة:" الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية جريمة تستحق العقاب المناسب".(العربية)

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