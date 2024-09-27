Advertisement

لبنان

بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية.. أول تعليق للسفارة الإيرانية!

Lebanon 24
27-09-2024 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1253149-638630677302825987.png
Doc-P-1253149-638630677302825987.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّقت سفارة إيران في بيروت على الهجوم الإسرائيلي الكبير الذي شنّه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم على الضاحية الجنوبيّة أنّه "تصعيد خطير يغير قواعد اللعبة".

أضافت السفارة:" الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية جريمة تستحق العقاب المناسب".(العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: ندين الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على جباليا بغزة والاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
28/09/2024 01:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت ونعرب عن تضمننا المطلق مع لبنان شعباً وحكومة
lebanon 24
28/09/2024 01:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ونطالب مجلس الأمن بإدانة إسرائيل
lebanon 24
28/09/2024 01:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يتّهم إسرائيل باستخدام عدة قنابل أميركية خارقة للمخابئ تحت الأرض لضرب بيروت
lebanon 24
28/09/2024 01:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24

إيران

بيروت

الضاحية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2024-09-27
12:24 | 2024-09-27
11:24 | 2024-09-27
17:59 | 2024-09-27
17:04 | 2024-09-27
16:47 | 2024-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24