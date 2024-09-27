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لبنان
بعد الهجوم الإسرائيلي على الضاحية.. أول تعليق للسفارة الإيرانية!
Lebanon 24
27-09-2024
|
13:57
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علّقت سفارة إيران في بيروت على الهجوم الإسرائيلي الكبير الذي شنّه الجيش الإسرائيلي مساء اليوم على الضاحية الجنوبيّة أنّه "تصعيد خطير يغير قواعد اللعبة".
أضافت السفارة:" الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية جريمة تستحق العقاب المناسب".(العربية)
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إيران
بيروت
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