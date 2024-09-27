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لبنان

حركة نزوح تشهدها الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
27-09-2024 | 19:00
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تشهد الضاحية الجنوبية حركة نزوح بعد دعوة الجيش الإسرائيلي لإخلائها.

ودعا الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد مع "حزب الله".

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