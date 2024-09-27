حركة نزوح تشهدها الضاحية الجنوبية

تشهد الضاحية الجنوبية حركة نزوح بعد دعوة الجيش الإسرائيلي لإخلائها.



ودعا الجيش الإسرائيلي إلى إخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، للمرة الأولى منذ بدء التصعيد مع "حزب الله".





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