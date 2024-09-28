نائب كسرواني يتحرك "رئاسيا" وعينه على "النواب السنّة"

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لفت مصدر نيابي مقرب من "الأجواء السنيّة" الى أن نائبا كسروانيا مرشحا لرئاسة الجمهورية عاود تحركه بشكلٍ صامت من خلال قيامه بجولات مكوكية بعيدا من الإعلام لاستمزاج آراء زملائه ولمعرفة ما إذا كان هناك من رضى أو أي فيتو على إسمه".ولفت المصدر" الى أن هذا النائب يدخل الى المناطق من أبواب معارفه ، حيث طلب، على سبيل المثال، من أحد القضاة الكبار أن يرتب له لقاءً عائليا مع نواب صيدا كون هذا القاضي له إحترامه في المدينة وهذا ما حصل. أما في البقاع فالمدخل سيكون عبر احد زملائه في المجلس".وختم المصدر أن هذا المرشح مهتم كثيراً بالنوّاب السنّة في لبنان كونهم لم يحسموا خيارهم بعد باتجاه مرشح معين، لعله يكون خيارهم ".