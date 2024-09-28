مؤتمر صحافي للابيض اليوم

يعقد وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض مؤتمرا صحافيا في الثالثة من بعد ظهر اليوم في قاعة الاجتماعات في وزارة الصحة العامة- B1.



ويتناول فيه جديد الطوارئ الصحية والخدمات المقدمة للنازحين بعد تزايد أعدادهم إثر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى الحصيلة الإجمالية لتوسع العدوان وحصيلة غارات امس.

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