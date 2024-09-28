Advertisement

لبنان

الصحة تذكر بالخدمات الطبية المقدمة للنازحين

Lebanon 24
28-09-2024 | 04:19
A-
A+
Doc-P-1253432-638631194374178435.jpg
Doc-P-1253432-638631194374178435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: "تذكر وزارة الصحة العامة بتفاصيل الرعاية الطبية المقدمة للنازحين وتشجعهم على التواصل معها على الخط الساخن 1787، والذي أضيف إليه الخط الساخن 1214 بحيث يكون الرقمان مخصصين لخدمة النازحين وللرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات الصحية التي يحتاجون إليها، وذلك وفق ما يلي: 
Advertisement

- تحويل الذين يحتاجون لغسيل كلى إلى المراكز المتخصصة.

- تحويل مرضى السرطان الذين يأخذون العلاج الإشعاعي إلى أقسام العلاج النهاري في المستشفيات في أماكن النزوح، وكذلك تأمين أدوية مرضى السرطان التي كانوا يستلمونها من الصيدليات، وذلك عبر التواصل على الرقم الساخن 1787 او الرقم 1214 المخصص لمرضى السرطان حصرا.

- متابعة النساء الحوامل. 

وتذكر  الوزارة بأن الفرق التابعة لها ستتفقد النازحين في مراكز الإيواء لتعبئة استمارات تتعلق بحاجاتهم الصحية حرصا على عدم حصول اي نقص في الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:19 | 2024-09-28
03:58 | 2024-09-28
07:33 | 2024-09-28
07:30 | 2024-09-28
07:06 | 2024-09-28
06:57 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24