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لبنان

مجلس أساقفة زحلة: لتقديم المساعدة للنازحين والوقوف بجانبهم

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:52
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عقد مجلس أساقفة زحلة اجتماعاً في مطرانية الروم الأرثوذكس بضيافة المتروبوليت انطونيوس الصوري وبمشاركة المطران جوزف معوض والمطران بولس سفر وبالمشاركة عبر تطبيق "زوم" للمطران إبراهيم إبراهيم من كندا، وبحضور أمين السر الأب ايلي أبو شعيا.
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وعقب الاجتماع، أصدروا بيانا قالوا فيه: "‏يتألم الآباء الأساقفة على الوطن وشعبه في ظل الهجمات الوحشية التي تطال المواطنين الأبرياء وتقضي عل  البشر والحجر، ويتأسفون أشد الأسف للخسائر البشرية والخراب الحاصل، ويحزنون بسبب النزوح الكثيف للمواطنين من قراهم وبلداتهم". 

أضافوا: "أمام هذا الواقع الصعب، ‏يثمّن الآباء سعي الجهات الرسمية لتنظيم مراكز إيواء للنازحين، وتأمين ما أمكن من حاجاتهم المعيشية.  ويدعو الآباء المؤمنين إلى التمسك بالقيم الانجيلية، وعيش التضامن مع الإخوة النازحين، وتقديم المساعدة لهم والوقوف بجانبهم، والتعاون مع الجهات الرسمية في توجيههم إلى مراكز الإيواء المعدة لهم".

وتابعوا: " يصلي الآباء لأجل راحة نفوس الضحايا شهداء الوطن ومن أجل شفاء المصابين وتعزية المتألمين والحزانى".

هذا ودعوا المؤمنين إلى "الصلاة من أجل وطننا لبنان وإلى إيكاله إلى الله لينقذه من هذه الحرب، ويعيد إليه السلام والاستقرار بشفاعة أمنا مريم العذراء. في وسط الصعوبات نجدد إيمانا بحضور الله معنا".
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