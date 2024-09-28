إسرائيل اخترقت موجة برج مراقبة مطار بيروت وحذرت طائرة إيرانية.. هذا ما كشفه حمية

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أعلن وزير الأشغال والنقل علي حمية أن الجيش الإسرائيلي تمكن من اختراق موجة الاتصال الخاصة ببرج مراقبة مطار بيروت، موجهاً تحذيراً لطائرة إيرانية مدنية كانت تقترب من الهبوط في المطار، وهدد باستخدام القوة إذا لم تغير مسارها.وقال حمية لـ "النهار" إن التدخل السريع حال دون هبوط الطائرة في المطار.كما قال حمية لرويترز إن إسرائيل حذرت هيئة مراقبة الطيران اللبنانية من أنها ستستخدم "القوة" إذا هبطت أي طائرة إيرانية في مطار بيروت.وأشار موقع "فلايت رادار" إلى أن الطائرة التي حذر منها الجيش الإسرائيلي، تابعة لشركة طيران "كاشم"، والتي زعم أنها سبق لها نقل شحنات للحرس الثوري الإيراني إلى لبنان. (سكاي نيوز)