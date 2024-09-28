بيان عاجل لوزارة السياحة.. هذا ما جاء فيه

وجّهت وزارة السياحة، اليوم السبت، التعميم رقم 25 الى المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابتها ( فنادق وبيوت ضيافة).

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جاء فيه: "في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها وطننا العزيز، تتوجه وزارة السياحة بالشكر والامتنان للمؤسسات السياحية التي تثبت التزامها الوطني من خلال حسن استقبال المواطنين اللبنانيين الذين اضطروا لترك منازلهم الى مناطق آمنة خلال هذه الفترة الاستثنائية، وتقديم الرعاية لهم في هذه الأوقات الحرجة.إن دعمكم هذا يعكس القيم الراسخة للتضامن والتآزر بين أبناء الوطن الواحد، ويبرز دوركم المحوري في الحفاظ على استقرار المجتمع. واذ نعوِّل على المصداقية التي لطالما أثبتها القطاع السياحي لناحية الالتزام بالأسعار المصدَّقة رسميّاً من قبل الوزارة، نؤكِّد أهمية مواصلة هذا النهج الوطني في الاستقبال، لا سيما أن اللبنانيين الذين قصدوا تلك الموسسات ضمن المناطق الآمنة، معظمهم يتحمل نفقات الاقامة.كما تعرب الوزارة عن تقديرها العميق للمؤسسات التي خصصت منشآتها وخدماتها دون مقابل، مجسدة أسمى معاني الوحدة الوطنية.ضمن هذا الإطار، وفي خطوة إستباقية، وبهدف التعاون بين كافة الوزارات والهيئات والسلطات المحلية، يُطلب من جميع المؤسسات السياحية في كافة المناطق تعبئة الإستمارة التي أعدتها وزارة السياحة خاصة للمواطنين اللبنانيين المنتقلين الى مناطق آمنة خلال فترة يومين من تاريخ التعميم الذي تجدونه على الرابط التالي: https://forms.office.com/r/ZkVJMvPWAeوترسل مجددا إستمارة محدثة في حال تم التعديل في المعلومات المزودة في أي إستمارة سبق للمؤسسة أن أرسلتها.ختاما وفي هذه الايام العصيبة من تاريخ لبنان، نبقى على ثقة بأن تضافر جهودكم وجهود كافة اللبنانيين سيعزز مناعة الوطن ويُبقيه قوياً أمام التحديات، آملين أن تتكلل هذه الجهود بتجاوز هذه المرحلة الصعبة بسلام وأمان واستقرار، وأن يظل لبنان موحداً ومحصناً بقيم التضامن والأخوة بوجه اي اعتداء" .