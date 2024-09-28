بعد استشهاد نصرالله... باسيل: المقاومة لا تستطيع أن تنتصر من دون الدولة

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إعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عقب إعلان استشهاد السيد حسن نصرالله أن الخسارة كبيرة والحزن أكبر، قائلاً: "ليرحم الله الشهيد السيد نصرالله".وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنه "في مواجهة العدو لا خيار إلا أن نكون جميعاً كلبنانيين، فالتضامن الوطني فوق أي خلاف سياسي"، مشيراً إلى أن "ليس هناك من منتصر او مهزوم اليوم فجميعنا ننتصر او ننهزم معاً".وأعلن باسيل أن "وجهنا رسائل خطية داخلياً وخارجياً للمطالبة بقرار دولي لوقف إطلاق النار ولذلك سنجري اتصالات مع الدول المعنية للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها لأن لبنان لا يجوز أن تحتله مجدداً".وشدد باسيل على أن "المقاومة لا تستطيع أن تنتصر من دون الدولة، واللحظة ليست انتصاراً أحد أو هزيمة لأحد بل لحظة للتوافق على رئيس للجمهورية"، مؤكداً أنه "ممنوع الإستقواء على أي مكون لبناني، وهذا لا يتحقق إلا بمشاركة جميع اللبنانيين والجميع مدعوون لتحمل مسؤولياتهم".وأضاف: "رسالتي لحكومة تصريف الأعمال أن تجمع اللبنانيين في بيان الحكومة مساء وتوجيه القيادات العسكرية للحفاظ على الهدوء"، لافتاً إلى أن "يمكن أن يشارك الوزراء في هكذا ظرف استثنائي لهدف وحيد وهو منع الفتنة التي تريدها إسرائيل".كما وجّه رسالة لرئيس مجلس النواب نبيه بري لأن يدعو لمشاورات محدودة بالوقت لإتفاق على رئيس يجمع ويحمي ويعيد الإعتبار للدولة.ولمناصري "التيار" قال باسيل: "كونوا أوفياء لمبادئكم وتصرفوا انطلاقاً من إيمانكم بلبنان ال10452 كلم وكل شهيد ومصاب هو منا وافتحوا بيوتكم واحتضنوا أخوتكم"، مشدداً على أنه "من جهتنا في حال استنفار إلى جانب شعبنا ووحدها الوحدة تخلصنا اليوم. والله يحمي لبنان".