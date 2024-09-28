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لبنان

بن فرحان: المملكة تؤكد على ضرورة الاستقرار في لبنان

Lebanon 24
28-09-2024 | 16:57
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت، أن المملكة تؤكد على ضرورة الاستقرار في لبنان، داعياً جميع الأطراف لضبط النفس لتجنيب المنطقة الصراعات.

وقال خلال كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجهود الدولية تتراخى في تطبيق القانون الدولي.
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وتابع أن المملكة تدين الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الكارثة الإنسانية في غزة تتفاقم يوما بعد يوم.

كذلك قال في كلمته "ندعو الجميع للانضمام إلى التحالف الدولي لحل الدولتين"، مضيفاً "مستمرون بدعم وكالة أونروا لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها".

وقال "يجب القيام بخطوات عملية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وفي الشأن اليمن قال وزير الخارجية السعودي "حريصون على عودة السلام إلى اليمن".

أما في الملف السوداني قال "نحرص على سلامة دولة السودان واستقرار مؤسساتها".

وفي الملف السوري قال "حريصون على استقرار ووحدة الأراضي السورية".

وتعليقاً على الأزمة الروسية الأوكرانية قال "ولي العهد بذل جهودا في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع "المملكة مستعدة لبذل المزيد من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا".

وبشأن الملف النووي قال "نتطلع لتعاون إيران مع المجتمع الدولي في الملف النووي".

كما أكد أن المملكة حريصة على عدم انتشار الأسلحة النووية.

كذلك قال "حريصون على أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر". (الحدث) 

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