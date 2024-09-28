دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إلى وقف إطلاق النار، بعد حملة القصف الإسرائيلي الواسعة على معاقل "حزب الله".



وقال بايدن رداً على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان الغزو البري الإسرائيلي للبنان أمراً حتمياً: "حان الوقت لوقف إطلاق النار".

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