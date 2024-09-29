Advertisement

لبنان

تبحث عنه إسرائيل.. قياديّ في "حزب الله" لا يزال حيًّا

Lebanon 24
29-09-2024 | 00:50
A-
A+
Doc-P-1253808-638631937867592934.png
Doc-P-1253808-638631937867592934.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قام بتصفية قيادة "حزب الله" العسكرية، في ضربة غير مسبوقة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، شجرة لسلسلة القيادة العسكرية لـ"حزب الله" بعد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، الجمعة، وقد حمل كل من فيها علامة "تم القضاء عليه"، باستثناء فرد واحد هو أبو علي رضا "قائد وحدة بدر" التابعة لجبهة الجنوب.
Advertisement

فمن هو أبو علي رضا؟

يُلقب بـ"الحاج أبو حسين"، ويتولى قيادة وحدة "بدر" أحد أبرز التشكيلات العسكرية في «حزب الله»، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى توليه قيادة وحدة "الرضوان" النخبوية، خلفاً لإبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل يوم 20 أيلول الحالي.

لا يُعرف عنه الكثير، وتشير التقارير إلى أنه يبلغ من العمر 60 عاماً، وينحدر من بلدة باريش في قضاء صور جنوب لبنان.

حسب التقارير، نجا أبو علي رضا في تسعينات القرن الماضي من محاولة اغتيال مع إبراهيم عقيل، وتدرج في مناصب عسكرية متعددة ضمن هيكلية "حزب الله"، ليصبح من أبرز ضباط العمليات في محور الجنوب.

يُصنف ضمن الجيل الثالث من قيادات الحزب، وتلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إيران. قليل الخروج للعلن، وعندما يظهر يكون متستراً أو مغطى الوجه ليشرح مهام أو أهدافاً أو معلومات عسكرية تخص الحزب. (الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2024-09-29
02:20 | 2024-09-29
02:15 | 2024-09-29
02:11 | 2024-09-29
02:08 | 2024-09-29
02:08 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24