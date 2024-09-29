تبحث عنه إسرائيل.. قياديّ في "حزب الله" لا يزال حيًّا

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنه قام بتصفية قيادة "حزب الله" العسكرية، في ضربة غير مسبوقة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، شجرة لسلسلة القيادة العسكرية لـ"حزب الله" بعد اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، الجمعة، وقد حمل كل من فيها علامة "تم القضاء عليه"، باستثناء فرد واحد هو أبو علي رضا "قائد وحدة بدر" التابعة لجبهة الجنوب.يُلقب بـ"الحاج أبو حسين"، ويتولى قيادة وحدة "بدر" أحد أبرز التشكيلات العسكرية في «حزب الله»، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى توليه قيادة وحدة "الرضوان" النخبوية، خلفاً لإبراهيم عقيل الذي اغتالته إسرائيل يوم 20 أيلول الحالي.لا يُعرف عنه الكثير، وتشير التقارير إلى أنه يبلغ من العمر 60 عاماً، وينحدر من بلدة باريش في قضاء صور جنوب لبنان.حسب التقارير، نجا أبو علي رضا في تسعينات القرن الماضي من محاولة اغتيال مع إبراهيم عقيل، وتدرج في مناصب عسكرية متعددة ضمن هيكلية "حزب الله"، ليصبح من أبرز ضباط العمليات في محور الجنوب.يُصنف ضمن الجيل الثالث من قيادات الحزب، وتلقى تدريبات عسكرية متقدمة في إيران. قليل الخروج للعلن، وعندما يظهر يكون متستراً أو مغطى الوجه ليشرح مهام أو أهدافاً أو معلومات عسكرية تخص الحزب. (الشرق الأوسط)