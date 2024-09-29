مجزرة اسرائيلية في بعلبك الهرمل.. 21 شهيدا و47 جريحا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح.

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