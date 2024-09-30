الحرارة ستتراجع: منخفض جوي من تركيا نحو لبنان.. أمطار وعواصف رعدية في هذا الموعد

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفضا طوفانيا ينحرف نحو تركيا اليوم الإثنين 30 ايلول وسيضرب إسطنبول وشمال تركيا وقد يؤدي الى تشكل سيول جارفة في تلك المناطق، ليتمدد مساء نحو الجنوب التركي ويبدأ تأثيره على الساحل السوري ومن ثم لبنان، صباح الثلاثاء، فتتراجع درجات الحرارة بمعدّل 5 درجات مئوية وتتهيأ الأجواء بين الثلاثاء قبل الظهر وظهر الأربعاء لتساقط امطار ستشمل الساحل اللبناني والجبال الغربية وتكون خفيفة في البقاع.هذا وسوف تُعاود درجات الحرارة ارتفاعها يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار التي سيتأثر بها لبنان ويتحول الطقس الى خريفي دافئ.طقس يوم الاثنين: مشمس يتحول الى غائم مع تراجع بدرجات الحرارةطقس يوم الثلاثاء: غائم مع امطار متفرقة واحتمال عواصف رعدية مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة.الحرارة على الساحل ليوم الثلاثاء: 27 نهاراً و 21 ليلاًفي البقاع: 24 نهاراً و 19 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 15 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 06 ليلاًالرياح: جنوبية غربية، سرعتها 20 الى 60 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1008hpaالرطوبة: 85% ساحلاحالة البحر : مرتفع الموجحرارة المياه 30 درجة.