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لبنان

وزير خارجية فرنسا في عين التينة

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:13
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وصل وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

 
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