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لبنان

"حزب الله" قصف صفد بالصواريخ

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:15
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "رداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين قصف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية".   
 
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