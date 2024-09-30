عدوان إسرائيل مستمر.. 7 شهداء بقصف طال بلدات لبنانيّة عدّة

أسفرت سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات لبنانية عدّة، اليوم الإثنين، عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين.

وفي بلدة عبا - جنوب لبنان، استشهد شخصان وجرح آخر جرى غارة طالت البلدة، فيما أسفر هجوم جوي إسرائيلي على بلدة الخيام عن استشهاد شخص آخر.

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أيضاً، استهدفت إسرائيل منزلاً في بلدة إبل السقي ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص، بينما سُجل استشهاد شخص من بين جرحى أصيبوا بغارة استهدفت بلدة الرفيد في البقاع الغربي.

وفي مدينة النبطية، أصيب 3 أشخاص بجروح إثر غارة جوية استهدفت حي السراي القديم، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".