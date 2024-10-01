تحذير إسرائيليّ عاجل لسكان المناطق الجنوبيّة: لإخلاء المنازل فوراً

أعلن جيش العدوّ الإسرائيليّ في بيان عاجل، أنّه طلب من سكان البلدات الجنوبيّة التالية: يارون، عين ابل، مارون الراس، طيري، حداثا عيتا الجبل (الزط)، جميجيمة، تولين، دير عامس، برج قلويه، البياضة، زبقين جبال البطم، صربين، الشعيتية، كنيسة، الحنية، معركة، غندورية، دير قنون - مالكية الساحل، برج الشمالي، ابل السقي، صريفا، دير قنون النهر، العباسية، الراشيدية، بنت جبيل، عيترون بإخلاء منازلهم فوراً.

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وأضاف بيان جيش العدوّ أنّ "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يُعرّض حياته للخطر، وأنّ أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".



وتوجّه جيش العدوّ للمواطنين بالقول: "عليكم التوجه فورًا الى شمال نهر الأولي، انقذوا حياتكم وقوموا بإخلاء بيوتكم فورا. انتبهوا ممنوع عليكم التوجه جنوباً. اي توجه جنوبا قد يعرض حياتكم للخطر. سنعلمكم بالوقت الآمن للعودة الى بيوتكم".