القصيفي يوضح: النقابة ملزمة الدعوة إلى جمعيتين عموميتين عادية وانتخابية

أوضح نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ردا على سؤال حول توجيه مجلس النقابة دعوة لعقد جمعية عمومية عادية وأخرى انتخابية لاختيار مجلس جديد بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في الأول من كانون الاول، إن" النقابة، وبصرف النظر عن التطورات الحاصلة جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان وارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء وآلاف الاصابات عدا الدمار الهائل الذي طال المدن والبلدات والقرى ملزمة بموجب قانون المطبوعات والنظام الداخلي الدعوة إلى جمعيتين عموميتين: عادية وانتخابية ضمن المهل التي حددها القانون والنظام حفاظا على استمرارية الشرعية النقابية. على أن مجلس النقابة يتابع بصورة دائمة التطورات على الارض وانعكاساتها على الوضع الأمني وقدرة الزميلات والزملاء على التنقل وأداء واجبهم الانتخابي ليبنى على الشيء مقتضاه. وإن ما قام به مجلس النقابة ينطلق من حرصه الكبير والدائم على التقيد بالقوانين والأنظمة التي تحدد عمله".

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