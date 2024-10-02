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لبنان
الخسائر بمليارات الدولارات.. قطاع تضرر كثيرا جراء القصف الإسرائيلي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
02-10-2024
|
01:45
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يتواصل التصعيد الإسرائيلي على لبنان مُخلفا شهداء وجرحى ونازحين إضافة إلى خسائر اقتصادية هائلة. فإضافة إلى تضرر الآلاف من المنازل والوحدات السكنية والمحال والمتاجر في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، تضرر عدد كبير أيضا من معارض السيارات جراء القصف الأمر الذي شكّل ضربة كبيرة للقطاع.
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وفي هذا الإطار، اشار رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي في حديث لـ "لبنان 24" إلى ان "الأضرار المادية كبيرة جدا ولكنها طبعا لا تُقارن بالخسائر البشرية والشهداء والجرحى الذين يسقطون يوميا"، مؤكدا ان "الخسائر المادية يُمكن تعويضها ولكن الخسائر البشرية هي أكبر بكثير".
ولفت قزي إلى ان "أكثر من نصف المعارض تضررت في المناطق التي تشهد اعتداءات إسرائيلية وان السيارات التي لم تتضرر تم تهريبها إلى مناطق آمنة".
وأكد ان "الخسائر كبيرة جدا وتُقدر بمليارات الدولارات، اضف إلى ذلك هناك مشكلة جديدة هي اننا لا نستطيع حاليا إخراج السيارات المستوردة من المرفأ ما يكبدنا أيضا مبالغ ومصاريف يومية، كما قال.
واعتبر قزي ان "كافة القطاعات الاقتصادية تأثرت بالحرب وبالواقع الكارثي الذي نعيشه اليوم"، وأمل في ان "يتم التوصل سريعا إلى وقف إطلاق النار وان تهدأ الأمور قليلا وان يعود النازحون إلى منازلهم وإعادة انتظام المؤسسات من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
إقتصاد
رادار لبنان24
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