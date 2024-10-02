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لبنان

المقاومة الإسلامية تحقّق إصابة مباشرة في تجمّع لقوات العدو في موقع حانيتا

Lebanon 24
02-10-2024 | 19:45
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أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً جاء فيه:
"بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (1:15) من فجر يوم الخميس 3-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابةً دقيقة.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الخميس 3-10-2024
29 ربيع الأول 1446 هـ".
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