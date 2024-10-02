المقاومة الإسلامية تحقّق إصابة مباشرة في تجمّع لقوات العدو في موقع حانيتا

أصدرت المقاومة الإسلامية بياناً جاء فيه:

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"بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾صدق الله العلي العظيمدعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (1:15) من فجر يوم الخميس 3-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابةً دقيقة.﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾الخميس 3-10-202429 ربيع الأول 1446 هـ".