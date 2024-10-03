صباح اليوم... صواريخ ثقيلة أطلقها "حزب الله" على جنود إسرائيليين ما هو نوعها؟

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف صباح اليوم تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخيّ "بركان".

كما أفاد "الحزب" أنّه "استهدف تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي قرب مستعمرة أدميت بصلية صاروخية".