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لبنان

صباح اليوم... صواريخ ثقيلة أطلقها "حزب الله" على جنود إسرائيليين ما هو نوعها؟

Lebanon 24
03-10-2024 | 05:05
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف صباح اليوم تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بصاروخيّ "بركان".
 
 
كما أفاد "الحزب" أنّه "استهدف تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي قرب مستعمرة أدميت بصلية صاروخية".
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