6 عمليّات عسكريّة جديدة... "حزب الله" أمطر الإسرائيليين بالصواريخ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية من صواريخ "فلق".

كما أفاد "الحزب" أنّه "استهدف تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في ثكنة راميم بصلية من صواريخ "فلق".

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