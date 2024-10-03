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لبنان

6 عمليّات عسكريّة جديدة... "حزب الله" أمطر الإسرائيليين بالصواريخ

Lebanon 24
03-10-2024 | 05:26
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بصلية من صواريخ "فلق".
 
 
كما أفاد "الحزب" أنّه "استهدف تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في ثكنة راميم بصلية من صواريخ "فلق".
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وقال "حزب الله" أيضاً أنّه "استهدف تجمعًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في حرش مسكفعام بصلية صاروخية".
 
كذلك، استهدف "الحزب" تحركًا لقوات العدوّ الإسرائيلي في موقع الراهب بقذائف المدفعية. 
 
 
واستهدف "حزب الله" مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية.
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ "حزب الله" قصف تجمعاً لقوات "غولاني" بصاروخ "بركان".

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